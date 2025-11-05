PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrüger bereichern sich an Seniorin

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Der Polizei wurde am Dienstagnachmittag aus der Ortsgemeinde ein Betrug gemeldet. Wie Angehörige der Betroffenen den Beamten mitteilten, klingelte gegen 13 Uhr ein Mann an der Haustür einer Seniorin und bot ihr Steinreinigungsarbeiten auf dem Grundstück an. Ohne einen Preis zu vereinbaren, legte der Mann zusammen mit ein paar Arbeitern los. Im Anschluss verlangte er einen mittleren vierstelligen Betrag für die Arbeit. Da die Frau nicht so viel Geld zu Hause hatte und nur einen Teil zahlen konnte, kam er später am Nachmittag erneut an der Adresse vorbei. Doch dieses Mal wartete eine Polizeistreife auf ihn. Die Ordnungshüter konnten bei dem mutmaßlichen Täter eine größere Geldsumme sicherstellen. Er muss sich jetzt wegen des Verdachts des Betrugs rechtfertigen. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

