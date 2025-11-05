Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizeipräsident verabschiedet langjährige Mitarbeiterin in den Ruhestand

Kaiserslautern (ots)

Polizeipräsident Hans Kästner hat am Dienstagnachmittag seine persönliche Mitarbeiterin, Alice Grub, in den Ruhestand verabschiedet. In einem persönlichen Rahmen würdigte der Behördenleiter des Polizeipräsidiums Westpfalz die 64-Jährige für ihre langjährige und engagierte Tätigkeit.

Alice Grub trat im September 1988 als Tarifbeschäftigte in den Dienst des Polizeipräsidiums Westpfalz. Zunächst bei der Polizeiinspektion Landstuhl, dann bei der Polizeidirektion Kaiserslautern und seit 2015 als persönliche Mitarbeiterin des Behördenleiters, war sie stets eine engagierte prägende Kraft des Polizeipräsidiums Westpfalz.

"Mit Alice Grub verabschiedet sich eine Kollegin, die ein Stück gelebte Polizeikultur verkörpert - etwas, das man nicht einfach ersetzen kann", betonte Hans Kästner. Der Polizeichef schätzte sie als stets aufrichtige und loyale Mitarbeiterin, "mit dem Herzen auf der Zunge und am richtigen Fleck".

An der Feierstunde in der Logenstraße nahmen rund 70 Gäste teil, darunter Familienangehörige, Freunde sowie Kolleginnen und Kollegen. |erf

