Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Laubbläser aus Auto gestohlen

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Mitarbeiter des Forstamts rief am Dienstagnachmittag die Polizei, weil jemand in seinen Wagen eingebrochen war. Wie er den Beamten mitteilte, stand sein Gefährt zwischen 8:30 Uhr, und 14:30 Uhr, auf einem Waldweg im Rodenbacher Bruch. Unbekannte zerstörten in diesem Zeitraum ein Seitenfenster des Dienstfahrzeugs und entwendeten einen Laubbläser der Marke "Husqvarna". Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell