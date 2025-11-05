PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Laubbläser aus Auto gestohlen

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Mitarbeiter des Forstamts rief am Dienstagnachmittag die Polizei, weil jemand in seinen Wagen eingebrochen war. Wie er den Beamten mitteilte, stand sein Gefährt zwischen 8:30 Uhr, und 14:30 Uhr, auf einem Waldweg im Rodenbacher Bruch. Unbekannte zerstörten in diesem Zeitraum ein Seitenfenster des Dienstfahrzeugs und entwendeten einen Laubbläser der Marke "Husqvarna". Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei zu melden. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 14:39

    POL-PPWP: Betrüger bereichern sich an Seniorin

    Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Der Polizei wurde am Dienstagnachmittag aus der Ortsgemeinde ein Betrug gemeldet. Wie Angehörige der Betroffenen den Beamten mitteilten, klingelte gegen 13 Uhr ein Mann an der Haustür einer Seniorin und bot ihr Steinreinigungsarbeiten auf dem Grundstück an. Ohne einen Preis zu vereinbaren, legte der Mann zusammen mit ein paar Arbeitern los. Im Anschluss verlangte er ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 17:12

    POL-PPWP: Polizeieinsatz im Bereich des Rathauses

    Kaiserslautern (ots) - Am Dienstag, kurz nach 15:30 Uhr, haben Passanten die Polizei alarmiert, weil in der Innenstadt ein Mann schwer verletzt worden ist. Nach aktuellen Erkenntnissen erlitt der 31-Jährige Stichverletzungen. Er wurde von Rettungskräften medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm vor Ort eine 19-jährige Tatverdächtige fest. Zurzeit besteht der Verdacht eines versuchten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren