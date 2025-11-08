Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Trickdiebstahl - Die Polizei bittet um Hinweise

Kaiserslautern (ots)

Die unbekannten Trickdiebe sprachen die 84-jährige Passantin im Bereich Kindergartenstraße / St.-Marien-Platz an, verwickelten sie nach bekannter Masche in ein Gespräch und drängten sie dazu, Ringe anzuprobieren. Hierfür nahm die Seniorin ihre eigenen Ringe ab und verstaute sie in ihrer Jackentasche. Dabei gelang es den Beschuldigten, unbemerkt die Ringe aus der Jackentasche zu klauen. Die Tatverdächtigen seien laut der Aussage der Passantin in einem schwarzen SUV mit Münchner Kennzeichen unterwegs gewesen.

Wer hat gestern Mittag gegen 14:00 Uhr was gesehen und kann Hinweise zu dem Fahrzeug geben?

Sachdienliche Hinweise können Sie an den Kriminaldauerdienst unter folgender Telefonnummer 0631 - 369 13312 oder per E-Mail an kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de mitteilen.|mü

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell