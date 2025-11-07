Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sachbeschädigung oder Einbruch?

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstag meldete sich eine Frau bei der Polizei, weil die Heckscheibe ihres Wagens eingeschlagen war. Wie die Seniorin bei den Beamten zu Protokoll gab, stand der Opel Meriva zwischen 9 und 10:30 Uhr in der Perlenbergstraße. Bei ihrer Rückkehr stellte die 85-Jährige fest, dass die Heckscheibe zerstört war. Aus dem Inneren wurde nichts gestohlen, weshalb die Ordnungshüter derzeit wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermitteln. Zeugen, denen zur genannten Zeit etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell