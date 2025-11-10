Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vorsicht bei betrügerischen Jobangeboten

Kusel (ots)

Die Suche nach einem Job wurde einer Frau aus dem Landkreis zum Verhängnis. Wie die 34-Jährige der Polizei mitteilte, war sie im Internet unterwegs, um einen Job zu finden, den sie aus dem Homeoffice heraus erledigen konnte. Sie wurde auch fündig und schrieb das Unternehmen an. Laut der Stellenbeschreibung sollte die 34-Jährige Produkte für Händler bewerten. Hierfür lockten angebliche Provisionszahlungen. Um das erwirtschaftete Guthaben an die 34-Jährige auszahlen zu können,sollte sie Geld von ihrem Konto in Kryptowährung transferieren. Zu einer Auszahlung der Provision ist es nicht gekommen. Die Frau bemerkte den Betrug und erstattete Anzeige bei der Polizei. Leider zu spät: Den Betrügern gelang es, einen niedrigen fünfstelligen Betrag zu erbeuten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell