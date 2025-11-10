PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vorsicht bei betrügerischen Jobangeboten

Kusel (ots)

Die Suche nach einem Job wurde einer Frau aus dem Landkreis zum Verhängnis. Wie die 34-Jährige der Polizei mitteilte, war sie im Internet unterwegs, um einen Job zu finden, den sie aus dem Homeoffice heraus erledigen konnte. Sie wurde auch fündig und schrieb das Unternehmen an. Laut der Stellenbeschreibung sollte die 34-Jährige Produkte für Händler bewerten. Hierfür lockten angebliche Provisionszahlungen. Um das erwirtschaftete Guthaben an die 34-Jährige auszahlen zu können,sollte sie Geld von ihrem Konto in Kryptowährung transferieren. Zu einer Auszahlung der Provision ist es nicht gekommen. Die Frau bemerkte den Betrug und erstattete Anzeige bei der Polizei. Leider zu spät: Den Betrügern gelang es, einen niedrigen fünfstelligen Betrag zu erbeuten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 14:35

    POL-PPWP: Langfinger dringen in Auto ein

    Kaiserslautern (ots) - In der Nacht zu Freitag kam es am St.-Marien-Platz zu einem Diebstahl aus einem Auto. Wie die Besitzerin der Polizei mitteilte, stand ihr Wagen zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 7:50 Uhr, auf einem Parkplatz. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, bemerkte sie, dass jemand den Innenraum durchwühlt hatte. Es fehlten eine schwarze Jacke der Marke "Engelbert Strauß", Bargeld und diverse andere ...

    mehr
  • 08.11.2025 – 10:55

    POL-PPWP: Trickdiebstahl - Die Polizei bittet um Hinweise

    Kaiserslautern (ots) - Die unbekannten Trickdiebe sprachen die 84-jährige Passantin im Bereich Kindergartenstraße / St.-Marien-Platz an, verwickelten sie nach bekannter Masche in ein Gespräch und drängten sie dazu, Ringe anzuprobieren. Hierfür nahm die Seniorin ihre eigenen Ringe ab und verstaute sie in ihrer Jackentasche. Dabei gelang es den Beschuldigten, unbemerkt die Ringe aus der Jackentasche zu klauen. Die ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 10:27

    POL-PPWP: Sachbeschädigung oder Einbruch?

    Kaiserslautern (ots) - Am Donnerstag meldete sich eine Frau bei der Polizei, weil die Heckscheibe ihres Wagens eingeschlagen war. Wie die Seniorin bei den Beamten zu Protokoll gab, stand der Opel Meriva zwischen 9 und 10:30 Uhr in der Perlenbergstraße. Bei ihrer Rückkehr stellte die 85-Jährige fest, dass die Heckscheibe zerstört war. Aus dem Inneren wurde nichts gestohlen, weshalb die Ordnungshüter derzeit wegen des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren