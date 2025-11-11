Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Täter brechen in Vereinsheim ein

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte verschafften sich von Sonntag auf Montag Zutritt zu einem Vereinsheim in der Vogelwoogstraße. Die Täter hebelten eine Holztür auf und sahen sich in den Innenräumen um, bevor sie das Gebäude durch ein Fenster wieder verließen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Dennoch entstand Sachschaden in dreistelliger Höhe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Verantwortlichen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

