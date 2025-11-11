PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Wohnhaus eingebrochen

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte trieben in der Nacht zu Montag am Ramsteiner Tor ihr Unwesen. Die Täter verschafften sich zwischen Sonntag, 22:30 Uhr, und Montag, 7 Uhr, Zutritt zu einem Wohnhaus. Die Diebe durchwühlten die Innenräume und erbeuteten Schmuck und Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich, bevor sie sich wieder aus dem Staub machten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 14:43

    POL-PPWP: Trickdiebe unterwegs

    Kaiserslautern (ots) - Eine Stadtbewohnerin ging am Freitagnachmittag Trickdieben auf den Leim. Die Seniorin war gegen 14:45 Uhr am St.-Marien-Platz unterwegs, als neben ihr ein schwarzer SUV mit Münchener Kennzeichen anhielt. Der Beifahrer stieg aus und sprach die Frau an. Er bot der 84-Jährigen an, sie zu segnen. Durch eine geschickte Gesprächsführung gelang es dem Unbekannten, der Rentnerin Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro zu stehlen. Als sie den ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 14:42

    POL-PPWP: Vorsicht bei betrügerischen Jobangeboten

    Kusel (ots) - Die Suche nach einem Job wurde einer Frau aus dem Landkreis zum Verhängnis. Wie die 34-Jährige der Polizei mitteilte, war sie im Internet unterwegs, um einen Job zu finden, den sie aus dem Homeoffice heraus erledigen konnte. Sie wurde auch fündig und schrieb das Unternehmen an. Laut der Stellenbeschreibung sollte die 34-Jährige Produkte für Händler bewerten. Hierfür lockten angebliche ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 14:35

    POL-PPWP: Langfinger dringen in Auto ein

    Kaiserslautern (ots) - In der Nacht zu Freitag kam es am St.-Marien-Platz zu einem Diebstahl aus einem Auto. Wie die Besitzerin der Polizei mitteilte, stand ihr Wagen zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 7:50 Uhr, auf einem Parkplatz. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, bemerkte sie, dass jemand den Innenraum durchwühlt hatte. Es fehlten eine schwarze Jacke der Marke "Engelbert Strauß", Bargeld und diverse andere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren