POL-PPWP: In Wohnhaus eingebrochen
Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)
Unbekannte trieben in der Nacht zu Montag am Ramsteiner Tor ihr Unwesen. Die Täter verschafften sich zwischen Sonntag, 22:30 Uhr, und Montag, 7 Uhr, Zutritt zu einem Wohnhaus. Die Diebe durchwühlten die Innenräume und erbeuteten Schmuck und Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich, bevor sie sich wieder aus dem Staub machten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kfa
