PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrzeug auf Zeitungstour gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines gestohlenen Fahrzeugs ermittelt die Polizei im Kaiserbergring. Wie der Halter des VW Touran den Beamten mitteilte, parkte er seinen Wagen am Mittwochmorgen, gegen 5 Uhr in Höhe der Hausnummer 2, um Zeitungen auszutragen. Kurz darauf sei der 50-Jährige von einem jungen Mann angesprochen worden. Der Unbekannte setzte sich daraufhin unberechtigterweise in den VW und fuhr davon. Der Fahrzeughalter versuchte, den herannahenden Wagen noch zu stoppen. Da der Fahrer aber keine Anstalten machte, das Gefährt anzuhalten, musste der 50-Jährige zur Seite springen, um nicht überfahren zu werden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter sowie dem Verbleib des Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei zu melden. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 12:50

    POL-PPWP: Autos verschließen - Langfinger sind unterwegs

    Kaiserslautern (ots) - In der Nacht zu Dienstag trieben Langfinger im Stadtteil Siegelbach ihr Unwesen. Gleich mehrere Autobesitzer meldeten sich bei der Polizei, weil in ihre Wagen eingebrochen worden war. In einem Fall wurden sogar mehrere tausend Euro gestohlen. Ein Mann rief am Dienstagmorgen bei der Polizei an, weil Unbekannte seinen Mercedes G-Klasse in der Straße "Zwerchäcker" aufgebrochen hatten. Nach seinen ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 14:20

    POL-PPWP: Langfinger bedienen sich aus Garage

    Kaiserslautern (ots) - In der Nacht zu Montag waren Langfinger auf dem Bännjerrück unterwegs. Ein Anwohner meldete der Polizei, dass Diebe seine Garage in der Merseburger Straße geöffnet und ein graues Fahrrad der Marke "Westfalia", eine Shisha sowie zwei Holzkisten mit mehreren Flaschen Wein gestohlen haben. Derzeit ist davon auszugehen, dass die Täter zwischen Sonntag, 17:30 Uhr, und Montag, 6:45 Uhr, zugegriffen ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 14:20

    POL-PPWP: Täter brechen in Vereinsheim ein

    Kaiserslautern (ots) - Unbekannte verschafften sich von Sonntag auf Montag Zutritt zu einem Vereinsheim in der Vogelwoogstraße. Die Täter hebelten eine Holztür auf und sahen sich in den Innenräumen um, bevor sie das Gebäude durch ein Fenster wieder verließen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Dennoch entstand Sachschaden in dreistelliger Höhe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren