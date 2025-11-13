Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrzeug auf Zeitungstour gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines gestohlenen Fahrzeugs ermittelt die Polizei im Kaiserbergring. Wie der Halter des VW Touran den Beamten mitteilte, parkte er seinen Wagen am Mittwochmorgen, gegen 5 Uhr in Höhe der Hausnummer 2, um Zeitungen auszutragen. Kurz darauf sei der 50-Jährige von einem jungen Mann angesprochen worden. Der Unbekannte setzte sich daraufhin unberechtigterweise in den VW und fuhr davon. Der Fahrzeughalter versuchte, den herannahenden Wagen noch zu stoppen. Da der Fahrer aber keine Anstalten machte, das Gefährt anzuhalten, musste der 50-Jährige zur Seite springen, um nicht überfahren zu werden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter sowie dem Verbleib des Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei zu melden. |kfa

