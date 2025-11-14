Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vorsicht vor betrügerischen Jobangeboten

Kreis Kaiserslautern (ots)

Eine Frau aus dem Landkreis Kaiserslautern ist auf ein betrügerisches Jobangebot hereingefallen. Die 41-Jährige wurde im Internet auf eine angebliche Beschäftigung in Heimarbeit aufmerksam. Ihre Aufgabe sollte darin bestehen, unverpackte Ware zu verpacken und zu etikettieren.

Nach dem vermeintlichen Vertragsabschluss wurde die Frau aufgefordert, für den Verpackungsjob Lizenzen zu erwerben - mit dem Versprechen, die Kosten nach Abschluss des Auftrags erstattet zu bekommen. Kurz darauf verzeichnete sie mehrere Geldeingänge auf ihrem Konto. Diese Beträge sowie eine zusätzliche Summe sollte sie auf ein ausländisches Konto überweisen. Die Frau kam der Aufforderung nach.

Als weder die versprochene Differenz des überwiesenen Betrags noch Ware zum Verpacken eintraf, wurde die 41-Jährige misstrauisch und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Betrugsverdachts aufgenommen und warnt vor dubiosen Jobangeboten. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell