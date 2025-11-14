PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vorsicht vor betrügerischen Jobangeboten

Kreis Kaiserslautern (ots)

Eine Frau aus dem Landkreis Kaiserslautern ist auf ein betrügerisches Jobangebot hereingefallen. Die 41-Jährige wurde im Internet auf eine angebliche Beschäftigung in Heimarbeit aufmerksam. Ihre Aufgabe sollte darin bestehen, unverpackte Ware zu verpacken und zu etikettieren.

Nach dem vermeintlichen Vertragsabschluss wurde die Frau aufgefordert, für den Verpackungsjob Lizenzen zu erwerben - mit dem Versprechen, die Kosten nach Abschluss des Auftrags erstattet zu bekommen. Kurz darauf verzeichnete sie mehrere Geldeingänge auf ihrem Konto. Diese Beträge sowie eine zusätzliche Summe sollte sie auf ein ausländisches Konto überweisen. Die Frau kam der Aufforderung nach.

Als weder die versprochene Differenz des überwiesenen Betrags noch Ware zum Verpacken eintraf, wurde die 41-Jährige misstrauisch und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Betrugsverdachts aufgenommen und warnt vor dubiosen Jobangeboten. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 13:16

    POL-PPWP: Diebe brechen Auto auf und machen Beute

    Kaiserslautern (ots) - In der Nacht zu Mittwoch kam es in der Quellenstraße zu einem Einbruch in ein Auto. Der Halter gab bei der Polizei zu Protokoll, dass sein Wagen zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 5:30 Uhr, an der Straße stand. Als er morgens losfahren wollte, bemerkte er, dass das Fenster der Beifahrertür eingeschlagen war und ein Rucksack aus dem Innenraum fehlte. In der Tasche waren ein Laptop, eine ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 13:12

    POL-PPWP: Fahrzeug auf Zeitungstour gestohlen

    Kaiserslautern (ots) - Wegen eines gestohlenen Fahrzeugs ermittelt die Polizei im Kaiserbergring. Wie der Halter des VW Touran den Beamten mitteilte, parkte er seinen Wagen am Mittwochmorgen, gegen 5 Uhr in Höhe der Hausnummer 2, um Zeitungen auszutragen. Kurz darauf sei der 50-Jährige von einem jungen Mann angesprochen worden. Der Unbekannte setzte sich daraufhin unberechtigterweise in den VW und fuhr davon. Der ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 12:50

    POL-PPWP: Autos verschließen - Langfinger sind unterwegs

    Kaiserslautern (ots) - In der Nacht zu Dienstag trieben Langfinger im Stadtteil Siegelbach ihr Unwesen. Gleich mehrere Autobesitzer meldeten sich bei der Polizei, weil in ihre Wagen eingebrochen worden war. In einem Fall wurden sogar mehrere tausend Euro gestohlen. Ein Mann rief am Dienstagmorgen bei der Polizei an, weil Unbekannte seinen Mercedes G-Klasse in der Straße "Zwerchäcker" aufgebrochen hatten. Nach seinen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren