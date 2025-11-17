Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: E-Scooter-Fahrerin bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht Zeugen

Nienburg (ots)

(Gav) Am Montag, den 17.11.2025, gegen 11:00 Uhr, kam es in der Verdener Landstraße, Höhe Hausnummer 173, in Nienburg zu einem Verkehrsunfall.

Eine bislang unbekannte Autofahrerin fuhr mit ihrem Pkw von einem Grundstück auf den Geh- und Radweg und kollidierte dabei mit einer 29-jährigen Nienburgerin, die dort mit ihrem E-Scooter unterwegs war. Die E-Scooter-Fahrerin stürzte und wurde leicht verletzt. Sie wurde im Anschluss zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Pkw-Fahrerin entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne ihren Pflichten nachzukommen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch unbekannt.

Die Polizei Nienburg bittet Zeugen sowie die Verursacherin selbst, sich unter Tel. 05021 / 92120 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell