PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: E-Scooter-Fahrerin bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht Zeugen

Nienburg (ots)

(Gav) Am Montag, den 17.11.2025, gegen 11:00 Uhr, kam es in der Verdener Landstraße, Höhe Hausnummer 173, in Nienburg zu einem Verkehrsunfall.

Eine bislang unbekannte Autofahrerin fuhr mit ihrem Pkw von einem Grundstück auf den Geh- und Radweg und kollidierte dabei mit einer 29-jährigen Nienburgerin, die dort mit ihrem E-Scooter unterwegs war. Die E-Scooter-Fahrerin stürzte und wurde leicht verletzt. Sie wurde im Anschluss zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Pkw-Fahrerin entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne ihren Pflichten nachzukommen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch unbekannt.

Die Polizei Nienburg bittet Zeugen sowie die Verursacherin selbst, sich unter Tel. 05021 / 92120 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 10:00

    POL-NI: Einbruch in Kleintransporter - Werkzeug entwendet

    Meinsen (ots) - (Gav) Zwischen Mittwoch, 12.11.2025, 19:00 Uhr, und Sonntag, 16.11.2025, 11:00 Uhr, wurde in der Meinser Straße in Bückeburg-Meinsen ein Kleintransporter aufgebrochen. Ein unbekannter Täter manipulierte das Türschloss und gelangte so in das Fahrzeuginnere. Dort entwendete er diverses Werkzeug. Der entstandene Schaden wird auf einen vierstelligen ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 08:07

    POL-NI: Raubversuch in Nienburg - Polizei sucht Zeugen

    Nienburg (ots) - (Gav) Am Sonntag, den 16.11.2025, gegen 10:15 Uhr, kam es in Nienburg-Holtorf, Kleine Riede, zu einem Raubversuch. Zwei unbekannte Männer sprachen einen 36-jährigen Nienburger im Kreuzungsbereich der Straße "Am Riedekamp" an und fragten nach einem Feuerzeug. Als der Mann seine Jackenbrusttasche öffnete, bemerkten die Täter offenbar darin befindliches Bargeld. Einer der Männer griff daraufhin in die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren