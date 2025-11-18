Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Pkw überschlägt sich - Fahrerin leicht verletzt
Landesbergen (ots)
(Gav) Am Montag, den 17.11.2025, gegen 08:30 Uhr, kam es auf der Brokeloher Straße (Kreisstraße 8) in Landesbergen zu einem Verkehrsunfall.
Eine 19-jährige Steyerbergerin befuhr mit ihrem Renault Twingo die K8 aus Landesbergen kommend in Richtung Brokeloh. Unmittelbar nach einer Rechtskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Grünstreifen. Die junge Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.
Am Pkw sowie im Grünstreifen entstand Sachschaden, der auf einen vierstelligen Betrag geschätzt wird.
