Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Falsche Feuerwehrleute

Rehburg-Loccum/Winzlar (ots)

(Thi) Uns erreichen aktuell Hinweise, dass derzeit unbekannte Personen an Haustüren klingeln und sich als Feuerwehrleute ausgeben, um die installierten Heimrauchmelder zu kontrollieren. Dies betrifft insbesondere den Bereich Winzlar/Rehburg-Loccum. Unbekannte versuchen so, sich Zugang zur Wohnung zu verschaffen. Die Masche ist auch in anderen Regionen bekannt. Lassen Sie diese Personen nicht in Ihre Wohnungen und informieren sie bitte umgehend die Polizei über die 110. Die "echte" Feuerwehr macht keine Hausbesuche, um die Installation der Heimrauchmelder zu kontrollieren. Zudem würde diese in Uniform erscheinen und sich mit einem Dienstausweis ausweisen.

Rückfragen bitte an:

Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

