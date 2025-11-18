PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: 26-Jähriger schwer verletzt aufgefunden

Stadthagen (ots)

(Thi) Am heutigen Dienstagmorgen teilte ein 26-Jähriger aus Stadthagen gegen kurz nach 3 Uhr über den Notruf mit, dass er sich schwer verletzt in der Stadthäger Fußgängerzone (Am Markt) befinden würde.

Vor Ort wurde der Mann aufgefunden und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird nicht von einem Fremdverschulden ausgegangen.

Weitere Angaben können zum aktuellen Zeitpunkt nicht gemacht werden.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber sich dringend unter der 05021-92120 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

