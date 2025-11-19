Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach zwei Diebstählen aus Wohnungen

Rodewald (ots)

(Thi) Am Freitag den 07.11.2025 ereigneten sich in Rodewald zwei Diebstähle aus Wohnungen.

Zwischen 12 und 13 Uhr betrat bislang unbekannte Täterschaft ein Haus an der Nienhagener Straße, welches nicht abgeschlossen war und durchwühlte mehrere Schränke. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts.

Gegen 13 Uhr lockte ein bislang unbekannter Täter das ältere Opfer unter einem Vorwand aus dem Haus und entwendete dann diversen Schmuck.

Tatzusammenhänge sind möglich.

Zeugen und Hinweisgeber werden dringend gebeten, sich bei der Polizei Steimbke unter der 05026-900850 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell