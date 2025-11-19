PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Zeugenaufruf nach Einbrüchen in zwei gewerbliche Betriebe

Bückeburg (ots)

(Thi) In der Nacht vom 12.11.2025 auf den 13.11.2025 kam es zu einem vollendeten und einem versuchten Einbruch in zwei gewerbliche Betriebe an der Kreuzbreite in Bückeburg. Zielrichtung könnte sowohl Metall- als auch Werkzeugdiebstahl gewesen sein. Bei dem versuchten Einbruch wurden die Täter durch das Auslösen einer Alarmanlage gegen 01.49 Uhr zum Tat-Abbruch gezwungen. Es ist wahrscheinlich, dass zwei Pkw und ein heller Transporter mit den Diebstählen in Verbindung stehen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Bückeburg unter der 05722 28940 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

