Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Radfahrer bei Zusammenstoß leicht verletzt
Bad Eilsen (ots)
(Gav) Am Mittwoch, den 19.11.2025, gegen 14:50 Uhr, kam es in Bad Eilsen an der Einmündung Bahnhofstraße / Friedrichstraße zu einem Verkehrsunfall.
Ein 81-jähriger Fahrer eines Ford Focus übersah beim Einfahren in die Friedrichstraße einen von rechts kommenden 41-jährigen Radfahrer aus Obernkirchen. Der Radfahrer stürzte über die Motorhaube und erlitt leichte Verletzungen. Er begab sich eigenständig in medizinische Behandlung.
An Pkw und Fahrrad entstand Sachschaden unbekannter Höhe.
