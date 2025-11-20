Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Radfahrer bei Zusammenstoß leicht verletzt

Bad Eilsen (ots)

(Gav) Am Mittwoch, den 19.11.2025, gegen 14:50 Uhr, kam es in Bad Eilsen an der Einmündung Bahnhofstraße / Friedrichstraße zu einem Verkehrsunfall.

Ein 81-jähriger Fahrer eines Ford Focus übersah beim Einfahren in die Friedrichstraße einen von rechts kommenden 41-jährigen Radfahrer aus Obernkirchen. Der Radfahrer stürzte über die Motorhaube und erlitt leichte Verletzungen. Er begab sich eigenständig in medizinische Behandlung.

An Pkw und Fahrrad entstand Sachschaden unbekannter Höhe.

