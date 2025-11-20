PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Pkw prallt gegen Baum - Fahrer verletzt

Hagenburg (ots)

(Gav) Am Mittwoch, den 19.11.2025, gegen 22:30 Uhr, kam es auf der B441 in Hagenburg zu einem Verkehrsunfall.

Ein 30-jähriger Wunstorfer kam aufgrund der regennassen Fahrbahn mit seinem VW Golf nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte seitlich mit einem Baum. Der Mann wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

