Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw prallt gegen Baum - Fahrer verletzt

Hagenburg (ots)

(Gav) Am Mittwoch, den 19.11.2025, gegen 22:30 Uhr, kam es auf der B441 in Hagenburg zu einem Verkehrsunfall.

Ein 30-jähriger Wunstorfer kam aufgrund der regennassen Fahrbahn mit seinem VW Golf nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte seitlich mit einem Baum. Der Mann wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

