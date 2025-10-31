Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Neuer Leiter der Feuerwehr

David Marten (40) ist seit Oktober 2025 Leiter der Feuerwehr Dinslaken und des Fachdienstes Feuerschutz/Rettungsdienst. Nach dem Abitur studierte er an der Technischen Hochschule Köln den Studiengang Rettungsingenieurwesen, den er mit dem Bachelor und dann mit dem Master abschloss. Anschließend arbeitete er als Projektingenieur in der Sicherheitsforschung/Schiffssicherheit, bevor er die Laufbahn für den höheren feuerwehrtechnischen Dienst einschlug. Nachdem er sein Brandreferendariat im April 2016 beendet hatte, wurde er zum Brandrat ernannt. Von April 2016 bis Oktober 2018 war er als Sachgebietsleiter Daten- und Kommunikationstechnik bei der Feuerwehr Düsseldorf tätig. Im August 2018 wurde er zum Oberbrandrat befördert. Im Oktober 2018 wechselte er zur Feuerwehr Ratingen. Dort verblieb er bis Dezember 2023 und war als Abteilungsleiter Personal, Ausbildung und Rettungsdienst sowie als stellvertretender Amtsleiter tätig. Zum 1.1.2024 wechselte Marten zur Feuerwehr Dinslaken und wurde bis zur Übernahme der Leitung als Sachgebietsleiter Gefahrenabwehr eingesetzt. Der dreifache Familienvater engagiert sich seit Beginn seiner Laufbahn auch für das Feuerwehrwesen im Land Nordrhein-Westfalen unter anderem im Aktionsbündnis zum Schutz von Feuerwehr- und Rettungskräften vor Gewalt. Seit seinem 15. Lebensjahr ist er in der Jugendfeuerwehr und später in der freiwilligen Feuerwehr engagiert. Die Feuerwehr Dinslaken ist eine freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften. Knapp 120 hauptamtliche Beschäftigte, 250 ehrenamtliche Angehörige der Einsatzabteilung, Kinder- und Jugendfeuerwehr setzen sich für den Brandschutz/Rettungsdienst in Dinslaken sowie die rettungsdienstliche Versorgung von Voerde und Teilen von Hünxe ein. Marten tritt die Nachfolge von Ulrich Borgmann an, der Ende September in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet worden war.

