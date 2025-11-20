PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Warnhinweis an die Bevölkerung

Lindhorst (ots)

(Thi) Aufgrund eines aktuell laufenden Polizeieinsatzes werden die Anwohner von Lindhorst dringend gebeten in ihren Häusern und Wohnungen zu bleiben und sich nicht außerhalb von Gebäuden aufzuhalten.

Weitere Informationen folgen in Kürze.

Rückfragen bitte an:

Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

  • 20.11.2025 – 11:35

    POL-NI: Fahrer flüchtet nach Unfall - Polizei sucht Zeugen

    Wiedensahl (ots) - (Gav) Zwischen Donnerstag, den 13.11.2025, 20:00 Uhr, und Freitag, den 14.11.2025, 07:40 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 11 (Ziegeleiweg) bei Wiedensahl zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrer kam mit seinem VW Transporter im Kurvenausgang aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in einen Graben. Dabei wurden ein Verkehrsleitpfosten beschädigt sowie ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 11:05

    POL-NI: Pkw prallt gegen Baum - Fahrer verletzt

    Hagenburg (ots) - (Gav) Am Mittwoch, den 19.11.2025, gegen 22:30 Uhr, kam es auf der B441 in Hagenburg zu einem Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Wunstorfer kam aufgrund der regennassen Fahrbahn mit seinem VW Golf nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte seitlich mit einem Baum. Der Mann wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Rückfragen ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 10:35

    POL-NI: Drei Schwerverletzte nach misslungenem Überholmanöver

    Windhorst (ots) - (Gav) Am Mittwoch, den 19.11.2025, gegen 18:30 Uhr, kam es in Windhorst auf der B6 im Bereich der Straße Windhorst zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger Fahrer eines VW Golf verlangsamte seine Fahrt, blinkte links und setzte zum Abbiegen an. Zwei Fahrzeuge hinter ihm überholte ein 71-jähriger Wunstorfer mit seinem VW Passat die Fahrzeugkolonne. Er erkannte den Abbiegevorgang zu spät und ...

    mehr
