Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Warnhinweis an die Bevölkerung

Lindhorst (ots)

(Thi) Aufgrund eines aktuell laufenden Polizeieinsatzes werden die Anwohner von Lindhorst dringend gebeten in ihren Häusern und Wohnungen zu bleiben und sich nicht außerhalb von Gebäuden aufzuhalten.

Weitere Informationen folgen in Kürze.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell