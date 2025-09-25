Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Festnahme zweier Tatverdächtiger nach Diebstahl und Sachbeschädigung: 23-Jähriger soll Beamten verletzt haben

Obertshausen (ots)

(lei) Polizeibeamte haben am Mittwochabend zwei junge Männer vorläufig festgenommen, gegen die nun strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet wurden.

Ausgangspunkt war die Mitteilung aus einem Imbiss in der Bahnhofstraße gegen 20.50 Uhr, in der es hieß, dass dort etwas kaputt gemacht worden sei. Den vor Ort gewonnenen Erkenntnissen zufolge sollen der 23- und der 25-Jährige kurz zuvor mit einem Angestellten des Restaurants in Streit geraten sein; in der Folge habe einer der Beschuldigten Bierflaschen auf den Boden geworfen und diesen dabei beschädigt, während der andere zwei Schnapsflaschen entwendet haben soll.

Kurz darauf nahmen die herbeigeeilten Beamten die beiden Tatverdächtigen vorläufig fest. Der Jüngere von beiden soll im Zuge der Festnahme Widerstand geleistet und einen Beamten tätlich angegriffen haben, indem er diesem ins Gesicht getreten habe. Der Polizist wurde dabei verletzt. Der alkoholisierte 23-Jährige verbrachte die Nacht zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 bei der Polizeistation Heusenstamm zu melden.

