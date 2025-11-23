Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: PKW-Fahrer in Stadthagen ohne Führerschein festgestellt.

Stadthagen (ots)

(sch) Am Samstag, den 22.11.2025, entschließt sich eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Stadthagen gegen 22:50 Uhr zu einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle eines dunklen Volkswagen. Der PKW wird von den Beamten in der Straße Am Stadtpark angehalten. Der sehr nervöse Fahrzeugführer kann auf Nachfrage keinen Führerschein vorzeigen. Es bestätigt sich, dass der 51-jährige Fahrzeugführer überhaupt nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Dem Fahrzeugführer wird daraufhin die Weiterfahrt mit fahrerlaubnispflichten Kraftfahrzeugen untersagt und der PKW-Schlüssel wird sichergestellt. Die Polizei Stadthagen ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell