Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: PKW-Fahrer in Stadthagen ohne Führerschein festgestellt.

Stadthagen (ots)

(sch) Am Samstag, den 22.11.2025, entschließt sich eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Stadthagen gegen 22:50 Uhr zu einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle eines dunklen Volkswagen. Der PKW wird von den Beamten in der Straße Am Stadtpark angehalten. Der sehr nervöse Fahrzeugführer kann auf Nachfrage keinen Führerschein vorzeigen. Es bestätigt sich, dass der 51-jährige Fahrzeugführer überhaupt nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Dem Fahrzeugführer wird daraufhin die Weiterfahrt mit fahrerlaubnispflichten Kraftfahrzeugen untersagt und der PKW-Schlüssel wird sichergestellt. Die Polizei Stadthagen ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg
Polizei Stadthagen
Einsatz- und Streifendienst
Vornhäger Straße 15
31655 Stadthagen

Telefon: 05721/ 9822-0
Fax: 05721/ 9822-150
E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

  21.11.2025 – 10:42

    POL-NI: Ermittlungserfolg von Polizei und Staatsanwaltschaft

    Nienburg/Marklohe/Liebenau/Verden (ots) - (Thi) Seit August 2024 wird in der PI Nienburg / Schaumburg unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Verden ein Verfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen gegen zwei ortsansässige Beschuldigte (24 und 25 Jahre) geführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden die Wohnungen der beiden Beschuldigten in Marklohe und Liebenau am ...

    mehr
  21.11.2025 – 00:33

    POL-NI: Großer Polizeieinsatz nach Schüssen in Lindhorst

    Lindhorst (ots) - (Thi) Gegen 18:40 Uhr wurde gemeldet, dass eine Person an dem Erfurter Weg in Lindhorst aus einem Wohnhaus mehrere Schüsse abgeben soll. Vor Ort konnten die Beamten dies bestätigen. Der Einsatzraum wurde großräumig abgesperrt und Spezialkräfte alarmiert. Parallel wurde eine Warnmeldung an die Bevölkerung rausgegeben. Gegen späten Abend konnte der 43-jährige Beschuldigte von Spezialkräften der ...

    mehr
  20.11.2025 – 20:09

    POL-NI: Warnhinweis an die Bevölkerung

    Lindhorst (ots) - (Thi) Aufgrund eines aktuell laufenden Polizeieinsatzes werden die Anwohner von Lindhorst dringend gebeten in ihren Häusern und Wohnungen zu bleiben und sich nicht außerhalb von Gebäuden aufzuhalten. Weitere Informationen folgen in Kürze. Rückfragen bitte an: Nina Hundeshagen-Engelke Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg Amalie-Thomas-Platz 1 31582 NIENBURG Telefon: 05021-9212 204 Fax2mail: +49 511 ...

    mehr
