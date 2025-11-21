Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ermittlungserfolg von Polizei und Staatsanwaltschaft

Nienburg/Marklohe/Liebenau/Verden (ots)

(Thi) Seit August 2024 wird in der PI Nienburg / Schaumburg unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Verden ein Verfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen gegen zwei ortsansässige Beschuldigte (24 und 25 Jahre) geführt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden die Wohnungen der beiden Beschuldigten in Marklohe und Liebenau am 17.11.2025 durchsucht.

Im Zuge dieser Durchsuchungen konnten Beweismittel, unter anderem Betäubungsmittel wie Kokain in nicht geringen Mengen, geringe Mengen Marihuana und Ecstasy-Tabletten sowie mehrere Mobiltelefone der Beschuldigten aufgefunden und beschlagnahmt werden.

Die vor Ort angetroffenen Beschuldigten äußerten sich zunächst nicht zum Tatvorwurf.

Die weiteren Ermittlungen gegen die beiden Männer dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell