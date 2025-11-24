Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zusammenstoß beim Einfahren auf die B83 - eine Person leicht verletzt

Luhden (ots)

(Gav) Am Sonntag, den 23.11.2025, gegen 15:00 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 83 in Luhden zu einem Verkehrsunfall.

Eine 58-jährige Fahrerin aus Fürstenwalde/Spree wollte mit ihrem Mercedes vom Tankstellengelände nach links in Richtung Rinteln einfahren und schätzte dabei das Fahrverhalten eines von links kommenden VW Passat, der von einem 41-Jährigen aus Emden geführt wurde, falsch ein.

Es kam zur Kollision, bei der der 41-jährige Beifahrer des Passat leicht verletzt wurde.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt.

