Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Auffahrunfall an Ampel - zwei Personen leicht verletzt

Stolzenau (ots)

(Gav) Am Sonntag, den 23.11.2025, gegen 21:00 Uhr, kam es in der Schlüsselburger Straße in Stolzenau zu einem Auffahrunfall.

Eine 18-jährige Smart-Fahrerin musste an der Lichtzeichenanlage zur B441 verkehrsbedingt anhalten.

Der nachfolgende 23-jährige Liebenauer konnte auf winterglatter Fahrbahn seinen Daimler E300 nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf.

Die 18-jährige Fahrerin sowie ihre gleichaltrige Beifahrerin, welche beide aus Langenhagen stammen, wurden leicht verletzt.

Der Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell