Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Auffahrunfall an Ampel - zwei Personen leicht verletzt
Stolzenau (ots)
(Gav) Am Sonntag, den 23.11.2025, gegen 21:00 Uhr, kam es in der Schlüsselburger Straße in Stolzenau zu einem Auffahrunfall.
Eine 18-jährige Smart-Fahrerin musste an der Lichtzeichenanlage zur B441 verkehrsbedingt anhalten.
Der nachfolgende 23-jährige Liebenauer konnte auf winterglatter Fahrbahn seinen Daimler E300 nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf.
Die 18-jährige Fahrerin sowie ihre gleichaltrige Beifahrerin, welche beide aus Langenhagen stammen, wurden leicht verletzt.
Der Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.
