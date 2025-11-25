PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: ungewöhnliche Fundsache

Wittlich (ots)

Am 24.11.2025 gegen 14:07 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Wittlich die Mitteilung über den Fund mehrerer Sammlerkarten eines Sammelkartenspiels.

Im Bereich der Wahlholzer Straße in Wittlich wurden diese in mehreren Kartons hinter dem Zaun des dortigen Geländes für Magen- und Darmgesundheit aufgefunden.

Die Karten befanden sich alle ordentlich sortiert und einzeln foliert in Sammlerkartons. Erfahrungsgemäß dürften diese Karten einen nicht zu unterschätzenden materiellen, aber meist noch höheren ideellen Wert aufweisen, so dass eine Entsorgung an beschriebener Stelle im Sinne einer Abfallbeseitigung als unwahrscheinlich anzusehen ist.

Eine mögliche strafbare Handlung konnte zunächst zwar nicht begründet, aber auch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Die beschriebenen Karten wurden sichergestellt.

Die vermeintliche Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur etwaigen Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 06:58

    POL-PDWIL: Diebstahl von Kennzeichen

    Wittlich (ots) - Am 21.11.2025 gegen 18:00 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Autohandel in der Kalkturmstraße in Wittlich. Hier interessierten sie sich für einen zum Verkauf stehenden Personenkraftwagen. In einem unbeobachteten Moment entfernten die beiden männlichen Täter die Kennzeichen vom Fahrzeug und entfernten sich in unbekannte Richtung. Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 06:57

    POL-PDWIL: Sachbeschädigung

    Wittlich (ots) - Am 24.11.2025 gegen 06:30 Uhr wurde festgestellt, dass ein bisher unbekannter Täter die Heizung im Vorraum der Sparkasse in Wittlich beschädigt hatte. Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten. Rückfragen bitte an: Sven Lehrke ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 19:25

    POL-PDWIL: Verfolgungsfahrt

    Zell (ots) - Am heutigen Nachmittag kam es im Bereich Zell/Bad Bertrich/Mehren zu einer Verfolgungsfahrt. Nach einem Hinweis auf einen PKW an dem nicht dazugehörende Kennzeichen befestigt sind, konnte ein Streifenwagen das Fahrzeug sichten und sich dahinter setzen. Auf Anhaltesignale reagierte der Fahrer nicht und beschleunigte sein Fahrzeug von Zell-Barl aus kommend in Richtung Bad Bertrich. Trotz eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn setzte der Fahrer seine Fahrt bis ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren