Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Landscheid (ots)

Am 24.11.2025 gegen 13:30 Uhr befuhr eine 34-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Personenkraftwagen aus der VG Wittlich-Land die Suki-Straße in Landscheid.

Hier begegnete sie einem Lastkraftwagen, welcher in einem Kurvenverlauf gegen das Rechtsfahrgebot verstieß, so dass die 34-Jährige ihrerseits nach rechts ausweichen musste, um eine frontale Kollision zu verhindern.

Hierdurch geriet sie mit ihrem Fahrzeug gegen den Bordstein, wodurch der Reifen platzte.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber der Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Die Unfallörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell