Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unbekannter im Hausflur

Weimar/Weimarer Land (ots)

Blankenhain: Mit reichlich Unbehagen informierte eine Anwohnerin aus der Christian-speck Straße Montagabend die Polizei. Eine ihr fremde und augenscheinlich alkoholisierte männliche Person befand sich im Hausflur und wollte nicht gehen. Darauf angesprochen entgegnete der Fremde stets, dass er dort wohne. Doch das war mitnichten so, wie die alarmierten Beamten schnell herausfanden. Zwar hat der 48-Jährige derzeit eine feste Unterkunft, jedoch in einem Weimarer Krankenhaus. Eigentlich sollte er eigenständig wieder in Selbiges zurückkehren, was dann mit Unterstützung der Beamten geschah. Parallel konnten noch mehrere Aufenthaltsermittlungen von Staatsanwaltschaften geklärt und die Mieter beruhigt werden. Eine strafbare Handlung wurde indes nicht begründet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

