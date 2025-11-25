LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle in Wormstedt

Weimar (ots) - Auf bisher noch unbekannte Weise verschafften sich ein oder mehrere Täter Zutritt in ein Objekt in der Cranachstraße. In diesem sind mehrere Firmen ansässig. Hier öffneten die Täter gewaltsam mehrere Türen und durchwühlten mehrere Räume. Bei der Tatortaufnahme am Montagmittag konnten keine fehlenden Gegenstände festgestellt werden. augenscheinlich gibt es kein Beutegut. Nach umfangreicher Spurensuche und -sicherung wurde das entsprechende ...

