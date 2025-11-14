PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Trunkenheitsfahrt, Zeugen gesucht

Achern (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 12:45 Uhr fuhr ein Ford-Fahrer über einen Begrenzungsstein auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Güterhallenstraße. Im Zuge der anschließenden Kontrolle reagierte der 59-Jährige aggressiv gegenüber den Ersthelfern und beleidigte die Beamten. Bei einem Atemalkoholtest zeigte sich der PKW-Fahrer höchst unkooperativ, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Nach Auswertung der Blutprobe erwartet den Mann eine Strafanzeige. Des Weiteren wurde sein Führerschein beschlagnahmt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang geben können. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 beim Polizeirevier in Achern/Oberkirch zu melden.

/si

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

