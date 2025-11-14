Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Der Polizeiposten hat mit Mathias Moser einen neuen Leiter

Zell am Harmersbach (ots)

Polizeihauptkommissar Mathias Moser steht seit dem 1. Oktober 2025 an der Spitze des Polizeipostens Zell am Harmersbach. In seiner Funktion übernimmt er damit die Verantwortung für die für ihre Keramik bekannte Stadt und ihren gut 8.000 Einwohnern. Seinen Vorgänger, Björn Krugielka, hat es zur Schutzpolizeidirektion nach Offenburg gezogen. Bis die Stelle des Postenleiters offiziell mit Moser besetzt wurde, hat sein derzeitiger Stellvertreter, Polizeihauptkommissar Stefan Rombach, die Amtsgeschäfte gelenkt.

Neben Zell am Harmersbach sorgt das vierköpfige Team des Polizeipostens auch für die Sicherheit der Gemeinden Nordrach und Biberach sowie für die Ortsteile Unter-und Oberharmsbach als auch Unter- und Oberentersbach.

Simon Schmitt, Leiter des Polizeireviers Haslach: "Ich bin sehr froh, den Bürgerinnen und Bürgern mit Mathias Moser einen sehr erfahrenen Ermittler für die Postenleitung vorstellen zu können. Mit seiner Verbundenheit zur Region und seiner ausgiebigen Berufserfahrung bin ich mir sicher, dass der richtige Mann an der richtigen Stelle sitzt."

Der 49-Jährige trat 1993 in den Polizeidienst ein. Nach 32 Jahren im Polizeidienst ist der verheiratete Familienvater nun im Harmersbachtal angekommen. Bis dahin hatte er verschiedene Stationen bei den Polizeirevieren Waldkirch, Wolfach (jetzt Polizeiposten) und in Offenburg im Streifendienst durchlaufen, bevor er dann im Jahr 2009 aufgrund seiner durchweg guten Leistungen in den gehobenen Polizeivollzugsdienst aufgestiegen ist. Nach seinem Studium an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen kehrte der begeisterte Hobbysportler wieder zum Polizeipräsidium Offenburg, zunächst in den Streifendienst zurück, bevor er 2017 in den Ermittlungsdienst eingestiegen ist. Dort waren vorwiegend seine Kompetenzen in der Betrugs- und Internetkriminalität gefragt.

Zwischen 2021 und 2024 war der privat auch als Tourismusführer tätige Vollblutpolizist maßgeblich am Aufbau und der Koordination des Online-Teams beim Polizeipräsidium Offenburg beteiligt.

Mathias Moser: "Nach den ersten Wochen kann ich behaupten, dass mir ein gut bestellter Polizeiposten übergeben worden ist. Ich will unseren Bürgerinnen und Bürgern, aber auch den Verantwortlichen in den Kommunen ein vertrauensvoller und nahbarer Ansprechpartner sein. Mein Bestreben ist es, zusammen mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufkeimende Brennpunkte zu erkennen, konsequent anzugehen, um so dafür sorgen, dass die Sicherheits- und Kriminalitätslage in Zell am Harmersbach auf dem sehr guten Niveau der letzten Jahre bestehen bleibt."

