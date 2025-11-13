PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Plittersdorf - Tracker führt zu gestohlenem Blumenstrauß

Rastatt, Plittersdorf (ots)

Friedhof Plittersdorf: Wiederholte Blumendiebstähle vom Grab seines Vaters haben in einem Mann den kriminalistischen Spürsinn geweckt und ihn mit Hilfe von Beamten des Polizeireviers Rastatt tatsächlich zum mutmaßlichen Blumendieb geführt. Weil der Bestohlene dem Blumenfrevler auf die Schliche kommen wollte, bestückte er den an Allerheiligen zuletzt auf dem väterlichen Grab platzierten Blumenstrauß mit einem Ortungsgerät. Prompt war auch dieser Grabschmuck Tage später wieder verschwunden und der Mann wandte sich an das örtliche Polizeirevier. Nachdem der in die Blumen eingebettete Tracker geortet werden konnte, begaben sich die polizeilichen Ermittler zusammen mit dem Anzeigeerstatter am Samstag an den Ort des zuletzt empfangenen Signals. Weil der Tracker über die Ortungsmöglichkeit hinaus zusätzlich ein akustisches Signal aussenden kann, ließ ein Piepton durch das Fenster einer Wohnung im Westen von Rastatt das Dreierteam aufhorchen. Beim Betreten der betroffenen Wohnung stand auf dem Wohnzimmertisch des Bewohners in voller Blüte der vom Grab gestohlen Blumenstrauß. Der so ermittelte 62-Jährige muss sich nun wegen Diebstahls verantworten. Ob der Amtsbekannte auch noch für andere Blumendiebstähle in Betracht kommt, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 11:40

    POL-OG: Sinzheim, B3 - Fußgängerin schwerverletzt

    Sinzheim, B3 (ots) - Zu einem Unfall zwischen einer Fußgängerin und einem Auto kam es am Mittwochnachmittag auf der B 3. Nach derzeitigen Erkenntnissen überquerte gegen 17:45 Uhr eine 79 Jahre alte Frau an der Kreuzung "An der Stadtbahn" in Richtung "Wildengrundweg" die B 3/"Landstraße" und wurde dabei vom Auto einer 69-Jährigen erfasst. Nach einer ersten Versorgung durch den Rettungsdienst vor Ort, wurde die ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 11:38

    POL-OG: Bühl - Verkehrsunfall

    Bühl (ots) - Am Mittwochabend fuhr eine BMW-Fahrerin von einem Hundesportplatz auf dem Engertweg kommend in Richtung L84. Gegen 22:45 Uhr war ein Motorradfahrer auf der L84 von Steinbach kommend in Richtung Bühl unterwegs. Als die Autofahrerin an der Einmündung nach links in Richtung Steinbach abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Der Versuch des Kraftradfahrers nach links auszuweichen konnte eine Kollision mit der vorderen rechten Seite ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 11:19

    POL-OG: Offenburg - Erneuter Erfolg gegen den organisierten Rauschgifthandel

    Offenburg (ots) - Nach den Festnahmen von mehreren Tatverdächtigen und der Sicherstellung größerer Mengen Amphetamin sowie Kokain im August und Oktober diesen Jahres, konnten die Beamten der Kriminalinspektion 4 der Kriminalpolizei Offenburg erneut zwei Personen vorläufig festnehmen, die im Verdacht stehen in der Ortenau mit Betäubungsmitteln Handel zu betreiben. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren