Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Plittersdorf - Tracker führt zu gestohlenem Blumenstrauß

Rastatt, Plittersdorf (ots)

Friedhof Plittersdorf: Wiederholte Blumendiebstähle vom Grab seines Vaters haben in einem Mann den kriminalistischen Spürsinn geweckt und ihn mit Hilfe von Beamten des Polizeireviers Rastatt tatsächlich zum mutmaßlichen Blumendieb geführt. Weil der Bestohlene dem Blumenfrevler auf die Schliche kommen wollte, bestückte er den an Allerheiligen zuletzt auf dem väterlichen Grab platzierten Blumenstrauß mit einem Ortungsgerät. Prompt war auch dieser Grabschmuck Tage später wieder verschwunden und der Mann wandte sich an das örtliche Polizeirevier. Nachdem der in die Blumen eingebettete Tracker geortet werden konnte, begaben sich die polizeilichen Ermittler zusammen mit dem Anzeigeerstatter am Samstag an den Ort des zuletzt empfangenen Signals. Weil der Tracker über die Ortungsmöglichkeit hinaus zusätzlich ein akustisches Signal aussenden kann, ließ ein Piepton durch das Fenster einer Wohnung im Westen von Rastatt das Dreierteam aufhorchen. Beim Betreten der betroffenen Wohnung stand auf dem Wohnzimmertisch des Bewohners in voller Blüte der vom Grab gestohlen Blumenstrauß. Der so ermittelte 62-Jährige muss sich nun wegen Diebstahls verantworten. Ob der Amtsbekannte auch noch für andere Blumendiebstähle in Betracht kommt, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

