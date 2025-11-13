PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Verkehrsunfall

Bühl (ots)

Am Mittwochabend fuhr eine BMW-Fahrerin von einem Hundesportplatz auf dem Engertweg kommend in Richtung L84. Gegen 22:45 Uhr war ein Motorradfahrer auf der L84 von Steinbach kommend in Richtung Bühl unterwegs. Als die Autofahrerin an der Einmündung nach links in Richtung Steinbach abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Der Versuch des Kraftradfahrers nach links auszuweichen konnte eine Kollision mit der vorderen rechten Seite des Auto nicht mehr verhindern. Der 50-Jährige Zweiradlenker kam bei dem Aufprall zu Fall und wurde in Folge in einen Graben geschleudert. Dabei verletzte sich der Mann schwer und kam in eine Klinik. Die leicht verletzte 62-jährige Autofahrerin konnte durch Angehörige versorgt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 17.000 Euro beziffert.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

