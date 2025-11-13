Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Erneuter Erfolg gegen den organisierten Rauschgifthandel

Offenburg (ots)

Nach den Festnahmen von mehreren Tatverdächtigen und der Sicherstellung größerer Mengen Amphetamin sowie Kokain im August und Oktober diesen Jahres, konnten die Beamten der Kriminalinspektion 4 der Kriminalpolizei Offenburg erneut zwei Personen vorläufig festnehmen, die im Verdacht stehen in der Ortenau mit Betäubungsmitteln Handel zu betreiben. Die Beamten führten seit dem Frühjahr 2025 ein Ermittlungsverfahren wegen bandenmäßigem Handel mit Amphetamin und Cannabis in nicht geringen Mengen gegen mehrere Heranwachsende aus Offenburg. Durch kriminalpolizeiliche Maßnahmen konnten Aufenthaltsörtlichkeiten der Tatverdächtigen und Rauschgiftdepots ausfindig gemacht sowie einige Betäubungsmittelabnehmer identifiziert und diverse Drogen sichergestellt werden. Am Donnerstag wurden mehrere von der Staatsanwaltschaft Offenburg erwirkte Durchsuchungsbeschlüsse im Bereich von Offenburg und Appenweier vollzogen. Neben ca. 4 Kilogramm Marihuana, ca. 4 Kilogramm Amphetamin und zahlreichen Betäubungsmittel-Handelsutensilien, konnte unter anderem eine scharfe Schusswaffe mit Patronen und etwa 45.000 Euro Bargeld aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen einen der Tatverdächtigen ordnete die Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Offenburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Freitag die Untersuchungshaft an. Der 21-jährige deutsche Tatverdächtige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. /vo

