Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Einbruch in Geschäftsgebäude, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Am Donnerstagfrüh wurden Beamte des Polizeireviers Rastatt zu einem mutmaßlichen Einbruch in eine ehemalige Wett-Annahmestelle in der Badstraße gerufen. Gegen 4:35 Uhr wurde eine Zeugin durch einen lauten Knall aufmerksam und begab sich auf ihren Balkon. Nachdem sie auf sich aufmerksam machte, sollen mehrere Unbekannte teils zu Fuß teilweise mit einem weißen Sprinter geflüchtet sein. Ein weiteres, in der Josefstraße geparktes Fahrzeug, soll sich ebenfalls entfernt haben. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass eine Tür an dem unbewohnten Anwesen gewaltsam geöffnet wurde. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Auf der Flucht verloren die Einbrecher eine Rampe, die offenbar zuvor an einem Fahrzeug angelehnt war. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Unbekannten oder den beteiligten Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07222 761-0 zu melden.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell