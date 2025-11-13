PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Meißenheim, L75 - L75 nach Unfall gesperrt, Nachtragsmeldung

Meißenheim, L75 (ots)

Nach Abschluss der Unfallaufnahme mussten Beamte des Verkehrsdienstes Offenburg einen Schwerverletzten, einen Leichtverletzten und einen Sachschaden von rund 60.000 Euro verzeichnen. Offenbar war ein 49 Jahre alter Audi-Fahrer gegen 6:55 Uhr aus Richtung Ichenheim kommend unterwegs und beabsichtigte nach links in die Panzerstraße abzubiegen. Hierbei missachtete er derzeitigen Erkenntnissen zu Folge den Vorrang eines entgegenkommenden Audi A3 eines 27-Jährigen. Durch den nahezu frontalen Zusammenstoß wurden beide Fahrer verletzt. Der Endzwanziger wurde mit schweren Verletzungen durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der mutmaßlich Unfallverursacher erlitt offenbar leichte Verletzungen und wurde ebenfalls durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Nach Räumung und Reinigung der Unfallstelle konnte diese gegen 9:45 Uhr wieder freigegeben werden.

/rs

Ursprungsmeldung vom Donnerstag, 13.11.2025, 08:04 Uhr

Meißenheim, L75 - L75 nach Unfall gesperrt

Meißenheim Derzeit ist die L75 nach einem Unfall am heutigen Donnerstagmorgen in beide Richtungen gesperrt. Der Unfallhergang ist noch unklar, das Trümmerfeld ist beträchtlich. Bislang ist bekannt, dass zwei Audi an dem sich kurz vor 7 Uhr zugetragenen Zusammenstoß beteiligt sind und die beiden männlichen Fahrer sich verletzt, ein Fahrer mutmaßlich schwer verletzt haben dürften. Einsatzkräfte der Polizei, des Rettungsdienstes, der Feuerwehr sowie ein Notarzt sind vor Ort und treffen die ersten Maßnahmen.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

