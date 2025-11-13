Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Meißenheim, L75 - L75 nach Unfall gesperrt

Meißenheim (ots)

Derzeit ist die L75 nach einem Unfall am heutigen Donnerstagmorgen in beide Richtungen gesperrt. Der Unfallhergang ist noch unklar, das Trümmerfeld ist beträchtlich. Bislang ist bekannt, dass zwei Audi an dem sich kurz vor 7 Uhr zugetragenen Zusammenstoß beteiligt sind und die beiden männlichen Fahrer sich verletzt, ein Fahrer mutmaßlich schwer verletzt haben dürften. Einsatzkräfte der Polizei, des Rettungsdienstes, der Feuerwehr sowie ein Notarzt sind vor Ort und treffen die ersten Maßnahmen.

/wo

