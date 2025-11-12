PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Einbruch in Garage
Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Am Dienstag, in der Zeit von 13 Uhr bis 19:30 Uhr, sollen bisher unbekannte Täter in der Vogesenstraße das Rolltor einer Garage gewaltsam geöffnet und im Anschluss alle verschlossenen Schränke und Schubladen aufgebrochen und durchwühlt haben. Die Täter sollen neben hochwertigen Brillen, Kosmetikartikeln, Schuhen und Handtaschen auch eine größere Menge Bargeld erbeutet haben. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch oder den Tätern geben können. Sie sollen sich bitte unter der Telefonnummer 07221 / 680 - 0 beim Polizeirevier in Baden-Baden melden.

/vo

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

