POL-OG: Offenburg - Radfahrer leicht verletzt
Offenburg (ots)
Am Mittwochabend kam es gegen 19:45 Uhr in einem Kreisverkehr in der Schutterwälder Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 37-Jährige soll die Vorfahrt eines im Kreisverkehr fahrenden Fahrradfahrers missachtet haben, welcher aufgrund der Kollision stürzte, sich leicht verletzte und durch eine Rettungswagenbesatzung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht wurde.
