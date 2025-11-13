POL-OG: Offenburg - Radfahrer leicht verletzt

Achern (ots) - Am Mittwochabend kam es gegen 17:30 Uhr beim Linksabbiegen in der Sasbacher Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW-Fahrer und einer Fahrradfahrerin. Ein 79-jähriger Opel Fahrer soll die Sasbacher Straße in Richtung Achern befahren haben. Zum gleichen Zeitpunkt sei eine 45-Jährige mit einem Damenrad in gleicher Fahrtrichtung auf dem Fahrradweg auf der Fahrbahn unterwegs gewesen und wollte ...

mehr