Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Zeugen nach Brand gesucht

Rastatt (ots)

Nach einem Brand in einem verschlossenen, leerstehenden Gebäude in der Herrenstraße haben die Beamten des Polizeireviers Rastatt die Ermittlungen übernommen und sind nun auf der Suche nach Zeugen. Am Mittwochabend gegen 18:10 Uhr wurden eine starke Rauchentwicklung sowie Feuer gemeldet, woraufhin Kräfte der Feuerwehr und der Polizei in den Einsatz kamen. Wie sich im weiteren Verlauf herausstellte, war im Obergeschoss ein Brandherd hinter einer verschlossenen Eingangstür festzustellen. Ein Stapel Zeitungspapier soll Feuer gefangen haben, woraufhin das Feuer auf umliegende Baustoffe, Müll und auf eine angrenzende Wand übergriff. Des Weiteren fanden die Einsatzkräfte ein beschädigtes Oberlichtfenster vor, weshalb eine möglichen Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell bekämpfen und sich im Anschluss um die Sicherung des Gebäudes kümmern. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Brand oder den möglichen Tätern geben können. Sie sollen sich bitte unter der Telefonnummer 07222 761-0 beim Polizeirevier in Rastatt melden. /si

