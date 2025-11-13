PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Zeugen nach Brand gesucht

Rastatt (ots)

Nach einem Brand in einem verschlossenen, leerstehenden Gebäude in der Herrenstraße haben die Beamten des Polizeireviers Rastatt die Ermittlungen übernommen und sind nun auf der Suche nach Zeugen. Am Mittwochabend gegen 18:10 Uhr wurden eine starke Rauchentwicklung sowie Feuer gemeldet, woraufhin Kräfte der Feuerwehr und der Polizei in den Einsatz kamen. Wie sich im weiteren Verlauf herausstellte, war im Obergeschoss ein Brandherd hinter einer verschlossenen Eingangstür festzustellen. Ein Stapel Zeitungspapier soll Feuer gefangen haben, woraufhin das Feuer auf umliegende Baustoffe, Müll und auf eine angrenzende Wand übergriff. Des Weiteren fanden die Einsatzkräfte ein beschädigtes Oberlichtfenster vor, weshalb eine möglichen Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell bekämpfen und sich im Anschluss um die Sicherung des Gebäudes kümmern. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Brand oder den möglichen Tätern geben können. Sie sollen sich bitte unter der Telefonnummer 07222 761-0 beim Polizeirevier in Rastatt melden. /si

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 10:59

    POL-OG: Meißenheim, L75 - L75 nach Unfall gesperrt, Nachtragsmeldung

    Meißenheim, L75 (ots) - Nach Abschluss der Unfallaufnahme mussten Beamte des Verkehrsdienstes Offenburg einen Schwerverletzten, einen Leichtverletzten und einen Sachschaden von rund 60.000 Euro verzeichnen. Offenbar war ein 49 Jahre alter Audi-Fahrer gegen 6:55 Uhr aus Richtung Ichenheim kommend unterwegs und beabsichtigte nach links in die Panzerstraße abzubiegen. ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 09:58

    POL-OG: Offenburg - Radfahrer leicht verletzt

    Offenburg (ots) - Am Mittwochabend kam es gegen 19:45 Uhr in einem Kreisverkehr in der Schutterwälder Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 37-Jährige soll die Vorfahrt eines im Kreisverkehr fahrenden Fahrradfahrers missachtet haben, welcher aufgrund der Kollision stürzte, sich leicht verletzte und durch eine Rettungswagenbesatzung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht wurde. /si Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 09:18

    POL-OG: Achern - Verkehrsunfall beim Linksabbiegen

    Achern (ots) - Am Mittwochabend kam es gegen 17:30 Uhr beim Linksabbiegen in der Sasbacher Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW-Fahrer und einer Fahrradfahrerin. Ein 79-jähriger Opel Fahrer soll die Sasbacher Straße in Richtung Achern befahren haben. Zum gleichen Zeitpunkt sei eine 45-Jährige mit einem Damenrad in gleicher Fahrtrichtung auf dem Fahrradweg auf der Fahrbahn unterwegs gewesen und wollte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren