POL-KLE: Kranenburg - 3er BMW nach Einbruch entwendet

Straelen (ots) - Am Dienstag (27. Mai 2025) wurde in der Zeit von 16:06 bis 17:30 Uhr in Straelen an der Straße Soatspad ein geparkter Dacia Dokker durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Das Fahrzeug stand am rechten Fahrbahnrand Höhe der Hausnummer 27 in Richtung B 58 abgestellt. Es entstanden Schäden an der Fahrertür sowie am linken Außenspiegel. ...

