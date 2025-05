Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Geparkter Suzuki Swift in Walbeck beschädigt

Heckscheibe zerstört

Verursacher flüchtig

Geldern (ots)

Am Donnerstag ( 29. Mai 2025, Christi Himmelfahrt) wurde ein geparkter schwarzer Suzuki Swift in Geldern-Walbeck durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Wagen war in der Zeit zwischen 19:05 Uhr und 23:58 Uhr am Grenzweg in Höhe Nr. 44 abgestellt. Der Fahrzeughalter, der sich in der Nähe aufhielt, hörte gegen 23:58 Uhr einen lauten Knall und sah dann mehrere Personen aus der Straße, wo sein Pkw stand, herauslaufen. Er sprach einen Mann aus der Gruppe an, der ein silbernes Hollandrad schob. Dieser stritt ab, etwas mit dem Vorfall zu tun zu haben und konnte später nicht mehr angetroffen werden. Im Anschluss stellte der Fahrzeugbesitzer fest, dass die Heckscheibe seines Suzuki zerstört war und auf dem Kofferraumdeckel eine in Längsrichtung verlaufende tiefe Delle zu sehen war. Auch das linke Rücklicht war zerbrochen. Möglicherweise hat ein bisher unbekanntes Fahrzeug den Unfall verursacht, in dem von hinten dagegen gefahren ist. Allerdings erscheint auch ein Rangieren/Rückwärtsfahren mit einem größeren Fahrzeug nicht ausgeschlossen, da die Delle in einer gewissen Höhe entstanden ist. Ob der vom Fahrzeughalter beschriebene Knall in Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall steht, kann derzeit nicht zweifelsfrei gesagt werden. Die von dem Fahrzeugbesitzer angegebenen Personen, die aus dem Grenzweg herauskamen, werden daher als Zeugen gesucht. Der vom Geschädigten angesprochene Mann aus der Gruppe wird wie folgt beschrieben:

- ca. 25-35 Jahre alt - deutsch - kurze, dunkelbraune Haare mit Geheimratsecken - führte ein silberfarbenes Hollandrad (schiebend) mit sich.

Diese Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern sucht jetzt darüber hinaus nach weiteren Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall bzw. zum Verursacher geben können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

