Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim, B3 - Fußgängerin schwerverletzt

Sinzheim, B3 (ots)

Zu einem Unfall zwischen einer Fußgängerin und einem Auto kam es am Mittwochnachmittag auf der B 3. Nach derzeitigen Erkenntnissen überquerte gegen 17:45 Uhr eine 79 Jahre alte Frau an der Kreuzung "An der Stadtbahn" in Richtung "Wildengrundweg" die B 3/"Landstraße" und wurde dabei vom Auto einer 69-Jährigen erfasst. Nach einer ersten Versorgung durch den Rettungsdienst vor Ort, wurde die Endsiebzigerin mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße zwischen den Einmündungen "Dr.-Wolmann-Straße" und der K 3731/"Jagdhausstraße" bis gegen 19 Uhr gesperrt werden. Die Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden haben die Ermittlungen zur Rekonstruktion des Unfallablaufes aufgenommen.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell