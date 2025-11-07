Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.11.2025.

Vechelde (ots)

Verkehrsunfall forderte zwei verletzte Personen und hohen Sachschaden.

Vechelde, Bundesstraße 1, 06.11.2025, 18:50 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass ein 52-jähriger Fahrer eines Pkw die Bundesstraße 1 aus Denstorf kommend befuhr und nach links in Richtung Vechelde abbiegen wollte. Hierbei hat er offensichtlich die Vorfahrt einer 65-jährigen Frau übersehen. Diese befuhr zu diesem Zeitpunkt die Straße aus Bettmar kommend in Richtung Denstorf. Beide Fahrzeuge kollidierten frontal und waren nicht mehr fahrbereit. Der Verkehrsunfall forderte zwei offensichtlich nur leicht verletzte Personen. Es entstand ein Schaden von mindestens 65.000 Euro.

