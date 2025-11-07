Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.11.2025.

Peine, Essinghausen (ots)

Hoher Sachschaden nach Einbruch in einer Werkstatt.

Peine, Essinghausen, Zur Ilsenburg, 05.11.2025, 19:00 Uhr bis 06.11.2025, 05:50 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass die unbekannte Täterschaft sich einen gewaltsamen und somit widerrechtlichen Zugang in eine Werkstatthalle verschaffte. Im Tatverlauf erbeutete die Täterschaft diverse Elektrowerkzeuge sowie ein auf dem Außengelände abgestelltes Firmenfahrzeug. Der verursachte Schaden liegt bei mindestens 40.000 Euro. Hinweisgebende werden gebeten, sich an die Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 999-0 zu wenden.

