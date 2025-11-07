PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 07.11.2025

Wolfenbüttel (ots)

Vermeintlicher Polizeibeamter verwahrt Geld und Schmuck

Wolfenbüttel, 06.11.2025 von 07:00 Uhr bis 19:20 Uhr

Eine 90-jährige Wolfenbüttelerin erhielt einen Anruf von einem vermeintlichen Polizeibeamten. Der Mann berichtete der Frau von Einbrüchen in ihrer Wohngegend. Damit bei einem Einbruch nichts entwendet werden könnte, forderte er die 90-Jährige auf, ihr Geld sowie ihren Schmuck in einem Beutel vor ihrem Haus zur Abholung bereitzulegen. Der Täter versicherte ihr, das Geld und den Schmuck zu verwahren. Der entstandene Vermögensschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Die Polizei weist darauf hin, dass sie niemals am Telefon nach Geld oder Wertgegenstände fragt und diese auch niemals abholt und verwahrt. Lassen Sie sich nicht auf Telefonate dieser Art ein. Wenn Sie unsicher sind, beenden Sie das Telefonat und rufen Sie bei der örtlichen Polizeidienststelle an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

