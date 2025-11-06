Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 06.11.2025

Wolfenbüttel (ots)

Gefährliche Körperverletzung durch Explosion eines Sprengkörpers

Wolfenbüttel, Kornmarkt, 05.11.2025 gegen 14:30 Uhr

Ein bisher unbekannter Täter zündete vermutlich einen sogenannten Polenböller und warf diesen in Richtung einer 39-jährigen Frau. Der Sprengkörper explodierte unterhalb der Sitzbank, auf welcher die Frau saß. Sie erlitt dadurch einen Schock sowie punktuelle Hautverbrennungen am Oberschenkel. Die 39-Jährige wurde anschließend im Klinikum Wolfenbüttel behandelt. Der Täter war etwa 16 bis 17 Jahre alt, circa 1,65 m groß und von schlanker Statur. Er hatte eine dunkle Hautfarbe und trug eine blaue Jeans sowie ein graues Oberteil. Zudem führte er einen roten Rucksack mit sich. Begleitet wurde der Täter von einer weiteren männlichen Person, die lediglich als groß und dunkel gekleidet beschrieben werden konnte. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung sowie eine Straftat nach dem Sprengstoffgesetz ein. Hinweise sind an die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 zu richten.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell