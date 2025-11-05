Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.11.2025.

Baddeckenstedt (ots)

Polizei Baddeckenstedt ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht.

Baddeckenstedt, Lindenstraße gegenüber der Polizeistation, 01.11.2025, 20:35 Uhr.

Der Fahrer eines blauen Pkw BMW hatte zum Unfallzeitpunkt seinen Pkw unmittelbar gegenüber der Polizei Baddeckenstedt am Fahrbahnrand abgestellt. Bei geöffneter hinterer linker Tür hat der Berechtigte sich in das Innere gebeugt. Ein vorbeifahrender Pkw hatte dies offensichtlich übersehen und stieß gegen die geöffnete hintere linke Tür. Anschließend flüchtete der Pkw, ohne sich um seine Pflichten als Verursacher eines Verkehrsunfalles zu kümmern. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Die Polizei konnte am Unfallort Spuren sichern. Insbesondere handelt es sich um ein zurückgelassenes Spiegelgehäuse vom verursachenden Pkw.

Die Polizei Baddeckenstedt hofft auf Zeugenhinweise, die zur Identifizierung des verursachenden Fahrzeuges und des Fahrers bzw. der Fahrerin führen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen silberfarbenen Citroen handelt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Baddeckenstedt unter der Telefonnummer 05345 928690 entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell