POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 05.11.2025

Wolfenbüttel (ots) - Die Polizei informiert über das Thema Einbruchschutz Wolfenbüttel, Langen Herzogstraße 63, 08.11.2025 ab 09:30 Uhr Die Polizei Wolfenbüttel informiert am 08.11.2025 ab 09:30 Uhr über das Thema Einbruchschutz - wie kann ich mein Zuhause sicherer machen -. Mit dem Beginn der dunklen Jahreszeit steigen in der Regel die Einbruchszahlen an. Die ...

