Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 05.11.2025

Wolfenbüttel (ots)

Volksverhetzung

Wolfenbüttel, Ernst-Moritz-Arndt-Straße, 04.11.2025 von 23:00 Uhr bis 05.11.2025, 05:00 Uhr

Im Bereich der Ernst-Moritz-Arndt-Straße wurden Zettel mit volksverhetzenden Inhalten aufgehängt. Die Zettel hingen im DIN-A5-Format an Haustüren und Bushaltestellen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Volksverhetzung ein. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden von der Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

