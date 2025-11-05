Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 05.11.2025

Wolfenbüttel (ots)

Die Polizei informiert über das Thema Einbruchschutz

Wolfenbüttel, Langen Herzogstraße 63, 08.11.2025 ab 09:30 Uhr

Die Polizei Wolfenbüttel informiert am 08.11.2025 ab 09:30 Uhr über das Thema Einbruchschutz - wie kann ich mein Zuhause sicherer machen -. Mit dem Beginn der dunklen Jahreszeit steigen in der Regel die Einbruchszahlen an. Die früh einsetzende Dämmerung und die längeren Nächte bieten Einbrechern ideale Bedingungen, um unbemerkt in Häuser und Wohnungen einzudringen. Dabei werden häufig einfache Gelegenheiten wie gekippte Fenster oder Türen sowie fehlende Außenbeleuchtung genutzt. Aus diesem Grund ist es wichtig, auf entsprechenden Einbruchschutzschutzmaßnahmen zu achten. Informieren Sie sich bei dem Präventionsteam der Polizei am Infostand in der Innenstadt vor dem Bankhaus Seeliger in der Langen Herzogstraße 63 in Wolfenbüttel.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell